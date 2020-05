Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Autofahrerin prallt gegen Straßenlaterne

Unklar ist der Hergang eines Unfalls von Samstag in Laupheim.

Ulm (ots)

Gegen 21 Uhr war eine 31-Jährige in der Rabenstraße in Richtung Moritz-Henle-Straße unterwegs. Sie kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Laterne. Ein Zeuge sah den stehenden Pkw und rettete die Autofahrerin. Ein Rettungswagen brachte die schwer Verletzte in ein Krankenhaus. Ihr Opel war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Angehörige kümmerten sie um die Bergung des Corsas. Den Sachschaden an dem Fahrzeug schätzt die Polizei auf ungefähr 2.000 Euro.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge soll der Frau ein Auto entgegenkommen sein. Um mit diesem nicht zusammenzustoßen, lenkte die Frau nach rechts. Die Laupheimer Polizei (07392/96300) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen zu dem Unfall.

++++0772180

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell