Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Vandalismus am Fleischautomaten

Winsen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht den Fleischautomaten Am Amtshof in Winsen beschädigt. Es sollen auch Bilder der vermeintlichen Vandalen vorhanden sein. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Täter haben nun die Möglichkeit sich selber zu stellen, damit sie noch Reue zeigen können. Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Polizei in Wietze unter 05146/986230 entgegen./ym

