Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Schuppenbrand

Wienhausen (ots)

Am führen Montagmorgen wurden die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand in den Storchenweg alarmiert. Dort war gegen 04:00 Uhr ein zwischen zwei Wohnhäusern gelegener Schuppen in Brand geraten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand dieser bereits im Vollbrand.

Parallel zur Brandbekämpfung wurden die Nachbarhäuser evakuiert. Die Bewohner wurden im Anschluss durch den Rettungsdienst versorgt. Sie blieben weitgehend unverletzt.

Durch die Hitzeübertragung wurde ein Nachbargebäude insofern in Mitleidenschaft gezogen, als dass mehrere Fenster und die Außenfassade Schaden genommen hatten. Dennoch konnten die Feuerwehr durch die schnelle Einleitung der Löschmaßnahmen Schlimmeres verhindern.

Die Brandursache ist bislang noch völlig unklar, die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Schadens wurde vorläufig auf rund 40.000 Euro geschätzt.

