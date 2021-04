Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Diebstahl von Wohnmobil - Fahrzeug aufgefunden

Stuttgart-Möhringen/Leinfelden-Echterdingen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (27.04.2021) das Wohnmobil entdeckt, das in der Nacht zum Samstag (24.03.2021) an der Balinger Straße offenbar gestohlen wurde (siehe Pressmitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 26.04.2021). Nach einem Zeugenhinweis stellten die Beamten das Wohnmobil gegen 10.15 Uhr im Randweg in Leinfelden-Echterdingen geparkt fest. Im Fahrzeug befanden sich keine Personen, jedoch wies das Wohnmobil verschiedene Beschädigungen auf. Die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell