Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag (27.04.2021) in Büros an der Königstraße und an der Tübinger Straße eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen 19.05 Uhr und 07.30 Uhr über eine mutmaßlich unverschlossene Terrassentür in das Bürogebäude an der Königstraße und brachen im Gebäudeinneren mehrere Schreibtischcontainer auf. Sie erbeuteten mehrere Hundert Euro Bargeld aus einer Kasse und flüchteten unerkannt. An der Tübinger Straße gelangte ein Unbekannter zwischen 22.20 Uhr und 22.30 Uhr auf bislang unbekannte Weise in das Bürogebäude und stahl einen beweglichen Tresor, in dem sich unter anderem Parkkarten befanden sowie Bargeld im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Der Täter trug eine schwarze Basecap mit weißem Logo, dunkle Kleidung sowie Handschuhe und eine Mund-Nasen-Bedeckung. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu melden.

