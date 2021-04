Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Jugendhaus eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte sind am späten Montagabend (26.04.2021) in ein Jugendhaus an der Fasanenhofstraße eingebrochen. Ob sie etwas erbeutet haben, ist nicht bekannt. Eine Anwohnerin beobachtete gegen 23.45 Uhr, wie mehrere Personen gegen die Eingangstür des Jugendhauses schlugen und Taschenlampen dabei hatten. Alarmierte Polizeibeamte entdeckten ein aufgebrochenes Fenster und umstellten daraufhin das Gebäude. Die Beamten durchsuchten die Räume mit einem Diensthund, trafen aber niemanden mehr an. Eine Fahndung verlief ergebnislos. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

