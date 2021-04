Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ladung verloren

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein 50 Jahre alter Lkw-Fahrer hat am Dienstagnachmittag (27.04.2021) in der Weissacher Straße mehrere Hundert Getränkekisten verloren. Der 50-Jährige fuhr gegen 13.00 Uhr in der Motorstraße und wollte offenbar nach links in die Weissacher Straße abbiegen, als die Getränkekisten im Kurvenbereich durch die seitliche Ladebordwand auf die Fahrbahn fielen. Die Weissacher Straße ist für die derzeit noch andauernden Reinigungsarbeiten ab dem Kreisverkehr in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell