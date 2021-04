Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 13-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 13 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Montagnachmittag (26.04.2021) in der Wildunger Straße mit einem Auto zusammengestoßen und verletzt worden. Das Kind fuhr mit seinem Fahrrad gegen 14.15 Uhr auf dem linksseitigen Gehweg der Martin-Luther-Straße in Richtung Wildunger Straße. Beim Überqueren der Wildunger Straße auf einem Fußgängerüberweg kollidierte er mit dem Opel einer 45-Jährigen, die in der Wildunger Straße in Richtung Karlsbader Straße unterwegs war. Der verletzte 13-Jährige, der keinen Helm trug, wurde durch alarmierte Rettungskräfte versorgt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 4971189904100 zu melden.

