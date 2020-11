Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 10. November 2020:

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Schladen: Taschendiebstahl

Montag, 09.11.2020, zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr

Während des Einkaufs in einem Discounter in der Hermann-Müller-Straße in Schladen entwendete ein bislang unbekannter Täter am Montagnachmittag die Geldbörse aus der Manteltasche eines 82-jährigen Seniors. Der entstandene Schaden wird mit zirka 100 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schladen / Börßum: zwei Minibagger entwendet

Sonntag, 08.11.2020, 16:00 Uhr, bis Montag, 09.11.2020, 09:00 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten bislang unbekannte Täter einen Minibagger, welcher auf einer Baustelle in Börßum, An der Gärtnerei, abgestellt war. Der Wert des gelben Baggers der Marke Case wird mit rund 15000 Euro angegeben. Im gleichen Tatzeitraum wurde vom Friedhof in Schladen, Wolfenbütteler Straße, ein hier abgestellter roter Minibagger der Marke Neuson im Wert von zirka 12000 Euro entwendet. Wie der Abtransport der Bagger erfolgte ist derzeit unklar. Hinweise: 05331 / 933-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell