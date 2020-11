Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 9. November 2020:

Bild-Infos

Download

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Hinweise zu einem aufgefundenen Kleintresor.

Spaziergänger haben am Donnerstag, 29.10.2020, in einem Gebüsch am Verbindungsweg "Steinhäuser Gärten", Grüner Platz, zur Friedrich-Ebert-Straße(Sevres Brücke)einen Tresor aufgefunden. Die Polizei Wolfenbüttel sucht nun Hinweise zur Herkunft des Tresors (siehe beigefügtes Bild). Telefon: 05331 / 933-0

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell