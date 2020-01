Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Fahrradfahrer übersieht Motorradfahrer (07.01.2020)

Singen (ots)

Ein 15-jähriger Radfahrer erlitt bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 08 Uhr an der Einmündung Hebelstraße / Anton-Bruckner-Straße leichte Verletzungen. Der Jugendliche, der die Einmündung mit seinem Fahrrad überqueren wollte, um auf den Gehweg der anderen Straßenseite zu gelangen, übersah einen von rechts kommenden 19-jährigen Motorradfahrer. Durch die Kollision entstand an den Fahrzeugen Sachschaden von rund 2.000 Euro.

