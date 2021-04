Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit gestohlenem Fahrzeug vor der Polizei geflüchtet-Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Polizeibeamte haben einen Smart sichergestellt, den unbekannte Täter in der Nacht zum Montag (26.04.2021) im Rudolf-Weisser-Weg gestohlen haben. Eine Streifenwagenbesatzung stellte am Montagmorgen, gegen 03.20 Uhr, einen Smart Forfour sowie einen silbernen Mercedes in der Jahnstraße fest, welche mit überhöhter Geschwindigkeit in stadtauswärtiger Richtung fuhren. Die Polizeibeamten verfolgten daraufhin die Fahrzeuge. Der blaue Smart Forfour überfuhr dabei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit mehrere rote Ampeln. An der Abfahrt der Bundesstraße 27 in Richtung Asemwald stellten die Beamten das Fahrzeug, wobei der Fahrer sofort zu Fuß auf einen Feldweg flüchtete. Trotz einer anschließenden Absuche des Gebiets, bei der auch ein Polizeihubschrauber sowie Beamte der Polizeihundeführerstaffel eingesetzt waren, gelang dem Fahrer die Flucht. Auch der silberne Mercedes war verschwunden. Ermittlungen ergaben, dass der Smart am Sonntag, nach 23.30 Uhr, auf bislang unbekannte Weise, aus dem Rudolf-Weisser-Weg gestohlen worden war. Zudem wies das Fahrzeug auf der Fahrerseite frische Unfallspuren auf. Der Fahrer des Smart Forfour war männlich, zirka 170 bis 180 Zentimeter groß, hatte eine sportliche Figur und war mit einem grauen Kapuzenpullover sowie einer schwarzen Hose bekleidet. Obwohl er sein Gesicht mit einer schwarzen Sturmhaube bedeckt hatte, wird der Mann auf 20 bis 30 Jahre geschätzt. Bei dem zweiten Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen Mercedes-Benz CLK handeln. Die Ermittlungen zum Smart-Fahrer sowie dem Mercedes-Benz dauern noch an. Hinweise nimmt das Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 entgegen.

