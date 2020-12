Polizei Duisburg

POL-DU: Wedau: Polizei blitzt am Kalkweg - fast jeder siebte Fahrer zu schnell

Duisburg

In der Tempo 30-Zone im Bereich der Werkstatt für Menschen mit Behinderung am Kalkweg hat die Polizei am Mittwochvormittag (16. Dezember) bei 575 Autofahrern die Geschwindigkeit gemessen. Die Bilanz: Fast jeder siebte Fahrer war schneller unterwegs als erlaubt: Insgesamt zählten die Beamten 84 Temposünder. 75 von ihnen kamen mit einem Verwarngeld davon. Neun Fahrer waren mehr als 21 km/h zu schnell unterwegs. Sie erwartet ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro und ein Punkt in Flensburg.

