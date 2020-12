Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: 90-Jährige schwebt nach Unfall in Lebensfahr

DuisburgDuisburg (ots)

Auf der Westender Straße hat ein Pkw am Mittwochmorgen (16. Dezember, 7:40 Uhr) in Höhe eines Baumarktes eine Seniorin erfasst, die gerade die Straße überqueren wollte. Der 31-jährige Fahrer eines Ford Transit kollidierte mit der Fußgängerin, so dass die 90-Jährige stürzte und sich dabei schwer verletzte. Rettungskräfte brachten die Duisburgerin ins Krankenhaus, in dem sie sofort operiert wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht Lebensgefahr. Die Beamten vor Ort sperrten für die Dauer der Unfallaufnahme die Westender Straße in Richtung Meiderich und stellten den Lieferwagen sicher. Das Verkehrskommissariat 21 ermittelt jetzt, wie der Unfall genau passiert ist. Augenzeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei (VK 21) unter der Rufnummer 0203 2800.

