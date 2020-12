Polizei Duisburg

POL-DU: Wedau: Glascontainer explodiert - Zeugen gesucht

An der Wedauer Straße ist auf Höhe Tilsiter Ufer am Dienstagabend (15. Dezember, gegen 22 Uhr) ein Glascontainer explodiert. Zeugen hatten einen lauten Knall gehört, eine Schallwelle gespürt und die Rettungskräfte gerufen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Niemand wurde verletzt. Der Glascontainer ist an mehreren Stellen gerissen. Durch die Wucht der Explosion lagen die Plastikteile der Containerverkleidung auf der Wedauer Straße verstreut. Die Kripo sucht jetzt Augenzeugen: Wer hat verdächtige Personen beobachtet? Hinweise bitte an das KK 11 unter der Rufnummer 0203 2800.

