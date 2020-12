POL-DU: Rheinhausen/Duissern: Toiletten- und Wasserwerkertrick

Polizei Duisburg

Rheinhausen/Duissern: Toiletten- und Wasserwerkertrick

Duisburg

In zwei Fällen von Trickdiebstahl (Toilettentrick und Wasserwerkertrick) in Rheinhausen und Duissern sucht die Polizei Zeugen.

Am Montagnachmittag (14. Dezember, zwischen 14:30 und 16:15 Uhr) klingelte eine Frau mit ihrem Kind an der Wohnungstür einer 83-Jährigen an der Brucknerstraße in Rheinhausen. Sie baten die ältere Dame, das Mädchen zur Toilette gehen zu lassen. Die Seniorin ließ beide herein. Nachdem die Frau und das Kind wieder weg waren, stellte die 83-Jährige fest, dass auch die Geldbörse aus ihrem Rucksack an der Garderobe verschwunden war.

Die Verdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Frau: zwischen 25 und 30 Jahren alt, dunkle Haare, Minirock, schwarze Leggings, Steppweste

Mädchen: Etwa neun Jahre alt, stabile Statur, pinke Jacke, dunkle Haare, geflochtener Zopf bis zum Po

Am Dienstagvormittag (15. Dezember, 11 Uhr) schellte ein angeblicher Wasserwerker an der Wohnungstür einer 80-Jährigen an der Prinzenstraße in Duissern. Er ging mit der Seniorin ins Bad und forderte sie auf, den Wasserhahn aufzudrehen und festzuhalten, solange das Wasser lief. In der Zwischenzeit muss ein Komplize die Wohnung betreten und das Wohn- und Schlafzimmer durchsucht haben. Als der Wasserwerker wieder weg war, stellte die 80-Jährige fest, dass Schmuck und Bargeld aus mehreren Schränken fehlten.

Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben:

Etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß, dunkle Kleidung

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

