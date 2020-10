Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Diebstähle von Autorädern im Bad Kreuznacher Ortsteil Winzenheim

Bad Kreuznach (ots)

In der Zeit von Samstag, 10.10.20, 14.00 Uhr auf Montag, 12.10.20, 08:00 Uhr wurde an vier Autos im Bad Kreuznacher Ortsteil Winzenheim jeweils ein Vorderrad entwendet. Die Autos waren in der Genheimer Straße, der Schweppenhausener Straße und der Waldalgesheimer Straße abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671/88711-0 entgegen.

