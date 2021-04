Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnmobil gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag (24.03.2021) ein Wohnmobil an der Einmündung Balinger Straße/Onstmettinger Weg gestohlen und versucht, einen dreirädrigen Roller am Lerchenfeld zu stehlen. Der Besitzer des Wohnmobils hatte sich am Freitag, gegen 18.30 Uhr, noch im Wohnmobil aufgehalten und es dann verschlossen an der Balinger Straße geparkt. Als er am Samstagmorgen gegen 09.00 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er das Fehlen seines Wohnmobils fest. Das Fahrzeug der Marke Fiat GLF5 hat das amtliche Kennzeichen S-VB 1945, ist weiß und hat die Aufschrift "Therry". Bei dem dreirädrigen Roller handelt es sich um eine Piaggio Ape, welche in der Zeit von 16.30 Uhr bis 09.10 Uhr am Lerchenfeld, gegenüber von einem Pflanzencenter, geparkt war. Hier wurde die Seitenscheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet, allerdings haben die unbekannten Täter offenbar versucht, den Hebel für die Handbremse und den Rückfahrgang zu betätigen. Aus unbekannten Gründen brachen die Täter ihr Vorhaben ab. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.

