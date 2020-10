Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0707 --Trickdiebstähle in Bremen: Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 22.10-23.10

In den letzten Tagen standen in Bremen wieder ältere Menschen im Visier von Straftätern. Die Trickdiebe gaben sich beispielsweise als Wasserwerker aus oder gelangten durch den "Papier-und Bleistift-Trick" in die Wohnungen ihrer Opfer. Die Polizei warnt.

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt: Sie täuschen eine Not vor oder geben sich beispielsweise als Handwerker aus, um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen. Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen. Beim "Papier- und Bleistift-Trick" wollen die Diebe für angeblich nicht angetroffene Nachbarn eine Nachricht hinterlassen. Dazu fragen sie nach Schreibzeug sowie Papier und drängen auf eine Schreibunterlage in der Wohnung oder bitten das Opfer, die Nachricht selbst zu verfassen. Beispielhaft ein Fall vom Freitag: Am Vormittag klingelte eine Frau bei einer 94 Jahre alten Seniorin in Hastedt und wollte ihrer abwesenden Oma, die angeblich auch in dem Mehrparteienhaus wohnte, eine Nachricht hinterlassen. Die 94-Jährige ließ daraufhin die Fremde, zu der sich plötzlich auch ein Mann gesellte, hinein. Während die Unbekannte sich mit der Dame in der Küche aufhielt, durchsuchte ihr Komplize die Wohnung und entwendete Schmuck. Anschließend flüchtete das Duo.

Am Freitagnachmittag traten Männer in der Neustadt und in Kattenturm als falsche Wasserwerker auf. Sie zeigten einen Stadtwerkeausweis vor, gaben an, dass es in der Straße zu einem Wasserrohrbruch kam und gelangten in die Wohnungen ihrer Opfer. Auch hier wurde arbeitsteilig vorgegangen. Während einer die Bewohner mit dem Auf- und Zudrehen von Wasserhähnen ablenkte, durchsuchte der andere die Räume. In einem Fall wurde ein Sparbuch entwendet.

Die Polizei registrierte in den letzten Tagen mehrere dieser Fälle und warnt:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Gewähren Sie nur Handwerkern Eintritt, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke. Wenn Sie im Zweifel sind, ziehen Sie einen Bekannten wie zum Beispiel einen Nachbarn hinzu. Rufen Sie bei verdächtigen Situationen die Polizei.

