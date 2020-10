Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0706 --Kundgebungen gegen Maskenpflicht--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vegesack, Walle, Gröpelingen Zeit: 24.10.20

In Bremen fanden heute drei angemeldete Kundgebungen der Initiative "Querdenken421" gegen die Maskenpflicht und gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen statt. Die Polizei ahndete Verstöße gegen die erteilten Auflagen.

Zunächst trafen sich ab 11 Uhr etwa 40 Personen am Fähranleger in Vegesack. Die Teilnehmer wurden von der Polizei durch Lautsprecherdurchsagen auf das Tragen eines Mundnasenschutzes hingewiesen. Ein Unverbesserlicher kam den Aufforderungen nicht nach, erhielt von den Einsatzkräften einen Platzverweis und eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Er durfte nicht mehr an der Kundgebung teilnehmen. Gegen 13 Uhr versammelten sich noch 30 Teilnehmer auf dem Wartburgplatz in Walle. Auch hier hielten sich Menschen nicht an die Auflagen. Ein Mann führte ein Messer mit. Dieses wurde sichergestellt und gegen den Teilnehmer eine Anzeige geschrieben. Auch er durfte nicht mehr an der Kundgebung teilnehmen. Gegen den Versammlungsleiter wurde ebenfalls eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz gefertigt. In Sichtweite dieser Kundgebung bildete sich eine lautstarke Gegenversammlung von 45 Personen. Als dritter Ort wurde der Parkplatz eines Einkaufszentrums in Gröpelingen aufgesucht. Circa 25 Demonstranten versammelten sich hier noch einmal und dazu auch 45 Gegendemonstranten.

Die Polizei achtete auf die Einhaltung der Hygienevorschriften zur Eindämmung des Coronavirus und fertigte mehrere Anzeigen. Bei einem Anhänger zum Transport des Equipments war der Versicherungsschutz erloschen. Dieser wurde von der Polizei stillgelegt.

Aus gegebenen Anlass ruft die Polizei Bremen weiterhin dazu auf: Schützen Sie Ihre Gesundheit und die der Menschen in Ihrer Umgebung und halten Sie sich an die "AHA-Regeln". Es kommt auf jeden Einzelnen an.

