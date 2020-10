POL-HB: Nr.: 0703 --Feuer am Polizeirevier

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Huchting, Flämische Straße, Franz-Löbert-Platz Zeit: 24.10.20, 1-5 Uhr

Unbekannte zündeten am frühen Sonnabendmorgen einen Zeitungsstapel im Eingangsbereich des Polizeireviers Huchting an. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 5 Uhr brannten am Franz-Löbert-Platz die vor der Eingangstür abgelegten Tageszeitungen. Schnell eintreffende Einsatzkräfte konnten die Flammen löschen, an der Tür entstanden Rußanhaftungen. Wenige Stunden zuvor brannten gegen 1 Uhr ebenfalls in Huchting zwei Müllcontainer in der Flämischen Straße. Durch die Hitzeeinwirkung wurden zwei Autos und ein Motorroller leicht beschädigt. Bei beiden Bränden entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

