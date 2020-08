Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kontrolleinsatz der Polizei Heinsberg

Kreis Heinsberg (ots)

Am 18. August (Dienstag) führte die Polizei Heinsberg einen Kontrolleinsatz zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls und von Verkehrsunfällen mit Personenschaden im Kreisgebiet durch. An unterschiedlichen Stellen wurden Personen und Fahrzeuge kontrolliert. Ein Schwerpunkt des Einsatzes lag auch im Bereich der deutsch-niederländischen Grenze. Die Beamten überprüften knapp 200 Fahrzeuge und deren Insassen sowie Radfahrer und Fußgänger. Im Rahmen des Einsatzes konnte ein Mann festgenommen werden, gegen den ein Haftbefehl bestand. Es wurden 14 Ordnungswidrigkeiten geahndet, wie zum Beispiel Gurtverstöße, Geschwindigkeitsüberschreitungen oder die Benutzung elektronischer Geräte am Steuer. Unterstützt wurden die Beamten durch Kollegen der Bereitschaftspolizei aus Mönchengladbach.

