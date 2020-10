Polizei Bremen

POL-HB: Nr.:0701 --Farbschmierereien in Bremen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt/Blockland Zeit: 20./22.10.2020

In der Neustadt beschmierten Unbekannte Zwischen Dienstag und Donnerstag eine Mauer mit politischen Parolen. Im Blockland malten Unbekannte ein Hakenkreuz auf die Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Donnerstagnachmittag entdeckte eine Streifenwagenbesatzung eine Farbschmiererei an einer Mauer in der Straße Am Deich. Unbekannte hatten unter anderem Anarchiezeichen und den Schriftzug "L34 LEBT ACAT" angebracht. Ebenfalls am Donnerstag fanden Einsatzkräfte in der Straße Am Deich an einer Schleusentür angebrachte Plakate, die zu einer Protestaktion gegen Castortransporte aufrufen. Im Blockland entdeckten Zeugen am Donnerstag ein auf die Straße gesprühte Hakenkreuz in der Blocklander Hemmstraße. In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich bei Kriminaldauerdienst der Polizei unter 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell