Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0699 --Schwerverletzte nach Verkehrsunfällen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 22.10.20

Bei drei Verkehrsunfällen in Huchting, Osterholz und in der Neustadt verletzten sich am Donnerstag vier Personen zum Teil lebensgefährlich.

Am Donnerstagvormittag befuhr ein 34 Jahre alter Autofahrer die Heinrich-Plett-Allee und übersah beim Abbiegen auf die Bundesstraße 75 eine 60-jährige Radfahrerin. Die Frau stürzte und wurde mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Abend überquerte ein 56 Jahre alter Mann im stockenden Verkehr der Osterholzer Heerstraße vor einem abbremsenden Laster die Straße. Ein auf dem linken Fahrstreifen fahrender 49-jähriger Motorradfahrer nahm den Fußgänger zu spät wahr und kollidierte mit dem Mann. Beide verletzten sich schwer und mussten stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag stürzte gegen 23 Uhr in der Langemarckstraße aus bislang noch ungeklärten Gründen ein 42 Jahre alter E-Scooter Fahrer. Er lag bewusstlos auf dem Gehweg und wurde von anderen Verkehrsteilnehmern gefunden, die umgehend einen Rettungswagen riefen. Der 42-Jährige wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht, auch hier bestand Lebensgefahr. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 362-14850 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen zu den Unfallhergängen dauern an.

