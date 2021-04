Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßliche Graffitisprayer vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Samstagmorgen (24.04.2021) zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, an mehreren Gebäuden im Bereich der Nadler-/Eich-/Geißstraße Graffitis angebracht zu haben. Die Beamten beobachteten gegen 00:20 Uhr, wie die Beiden sich an einem Dixi-WC zu schaffen machten. Nachdem diese den Streifenwagen erblickten, flüchteten sie zunächst, konnten aber noch in Tatortnähe festgenommen werden. An den Händen des 22-Jährigen waren noch Farbantragungen sichtbar. Wie sich herausstellte, wurde ein Graffiti in grüner Farbe auf das Dixi-WC aufgesprüht. Bei einer Überprüfung der näheren Umgebung konnten weitere sieben Graffitis entdeckt werden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer wieder entlassen.

