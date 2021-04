Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ein Schwerverletzter nach Brand in Mehrfamilienhaus

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen ist am Donnerstag (22.04.2021) ein Feuer in der Wohnung eines alleinlebenden 71-Jährigen an der Möhringer Landstraße ausgebrochen. Eine Bewohnerin hörte gegen 23.00 Uhr einen Rauchmelder, bemerkte Rauch im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses und wählte den Notruf. Alarmierte Polizeibeamte stellten fest, dass Rauch aus der Wohnung des 71-jährigen Mannes quoll, weshalb die Bewohner des Mehrfamilienhauses das Gebäude verlassen mussten. Da der 71-Jährige trotz Klingeln und Klopfen an der Wohnungstüre nicht reagierte, musste die Türe durch die Feuerwehr geöffnet werden. Der Mann befand sich in seiner Wohnung und hatte offensichtlich Rauch eingeatmet. Ein Rettungswagen brachte den schwerverletzten Mann in ein Krankenhaus. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

