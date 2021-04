Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Donnerstagmorgen (22.04.2021) einen 27 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Drogen gehandelt zu haben. Die Beamten durchsuchten aufgrund eines richterlichen Beschlusses wegen einer anderweitigen Straftat gegen 06.00 Uhr die Wohnung eines 32 Jahre alten Tatverdächtigen in Bad Cannstatt. In der Wohnung trafen sie aber lediglich den 27-Jährigen an. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten über 1.100 Gramm Haschisch sowie rund 60 Gramm mutmaßliches Kokain, das aufgrund der bisherigen Ermittlungen dem 27-Jährigen zugeordnet werden kann. Der algerische Tatverdächtige, bei dem die Beamten auch eine offenbar gefälschte französische Identitätskarte entdeckten, hält sich mutmaßlich illegal in Deutschland auf. Er wird im Laufe des Freitags (23.04.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt.

