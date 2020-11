Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbruch in Lagerraum - Polizei sucht Zeugen

ViersenViersen (ots)

In der Zeit zwischen dem 31.10. und dem 03.11.2020 brachen Unbekannte in einen Lagerraum auf dem Louisenburger Weg in Viersen ein. Der Raum gehört zu Reihenhäusern des Louisenburger Weges. Der oder die Unbekannten öffneten auf noch unbekannte Weise die Zugangstür und brachen im Lagerraum mehrere Verschläge auf. Nach ersten Feststellungen stahlen die Einbrecher Gemälde und Werkzeug. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (925)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell