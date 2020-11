Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Nettetal - LobberichNettetal - Lobberich (ots)

An Dienstag, 03.11.2020, in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr, gelangten unbekannte Einbrecher durch ein Schlafzimmerfenster in ein Einfamilienhaus, auf der Karl-Egmond-Straße. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und erbeuteten Schmuck. Die genaue Schadenssumme stand noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0.

