Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Raub schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Donnerstag (22.04.2021) einen Passanten in der Bahnhofstraße niedergeschlagen und anschließend seinen Rucksack geraubt. Ein 37-jähriger Mann war gegen 21.15 Uhr in der Bahnhofstraße unterwegs, als ihm ein bislang Unbekannter unvermittelt mehrmals ins Gesicht schlug. Der 37-Jährige ging zu Boden und blieb offenbar bewusstlos liegen. Als der Unbekannte anschließend flüchtete, kam ein zweiter unbekannter Mann hinzu. Er nahm den Rucksack des am Boden liegenden Verletzten an sich und flüchtete ebenfalls unerkannt. Rettungskräfte versorgten den 37-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der erste Täter wird als 170 Zentimeter groß und schlank beschrieben. Er trug einen hellblauen Kapuzenpullover. Der zweite Täter wird als dunkelhäutig beschrieben. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

