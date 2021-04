Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach versuchtem Tötungsdelikt - Drei Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart-Möhringen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (21.04.2021) drei Tatverdächtige im Alter von 18, 24 und 27 Jahren festgenommen, denen vorgeworfen wird, am 24.02.2021 im Wohngebiet Fasanenhof einen 45-Jährigen sowie dessen Söhne im Alter von 19 und 20 Jahren angegriffen und zum Teil schwer verletzt zu haben. Der 45-Jährige traf am Tattag gegen 17.20 Uhr auf die drei ihm bekannten Tatverdächtigen, die sofort auf ihn einschlugen. Als die beiden Söhne des 45-Jährigen dazukamen, wurden auch sie angegriffen. Alle wurden dabei erheblich verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser, die Tatverdächtigen flüchteten zunächst unerkannt. Umfangreiche und intensiv geführte Ermittlungen der Kriminalpolizei führten auf die Spur der Tatverdächtigen. Polizeibeamte, darunter Spezialkräfte, nahmen die drei fest und beschlagnahmten Beweismittel, die nun ausgewertet werden. Die Ermittlungen dauern an. Die tatverdächtigen Deutschen wurden am Mittwoch (21.04.2021) einem Haftrichter vorgeführt, der die bereits bestehenden Haftbefehle bestätigte und in Vollzug setzte.

