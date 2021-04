Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dreiste Zigarettendiebe im Discountmarkt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Unbekannte haben am Mittwochmorgen (21.04.2021) in einem Discountmarkt an der Leharstraße Zigarettenschachteln erbeutet. Drei bislang unbekannte Männer begaben sich gegen 10.30 Uhr in den Kassenbereich des Ladengeschäftes, wo nur eine Kasse mit einer Mitarbeiterin besetzt war. In der Folge verwickelte einer der Männer die Kassiererin in ein Gespräch, während der andere das Sichtfeld zur zweiten unbesetzten Kasse versperrte. Während dessen begab sich der dritte Mann zum unbesetzten Kassenplatz und öffnete dort die darüber liegende Zigarettenbox. Hieraus entnahm er etwa 250 Zigarettenschachteln, die er in eine mitgeführte Tasche steckte. Als die Kassiererin dies bemerkte und den Unbekannten ansprach, stellte sich sein Komplize in den Weg, schrie sie an und versetzte ihr einen Stoß gegen die Brust. Anschließend flüchteten alle drei Männer gemeinsam und unerkannt in Richtung Furtwänglerstraße. Der erste Täter, der die Kassiererin in ein Gespräch verwickelt hat, soll etwa 40 bis 50 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß sein und eine normale Statur haben. Er hatte eine Glatze, trug eine dunkle Hose mit seitlich aufgesetzten Taschen, einen dunklen Pullover und sprach gebrochen Deutsch. Der zweite Mann, der für den Sichtschutz sorgte, soll etwa 45 bis 50 Jahre alt, zirka 185 Zentimeter groß sein und eine kräftige muskulöse Statur haben. Er hatte dunkle kurze Haare und trug eine schwarze Hose sowie eine lange schwarze Jacke. Der dritte, der die Zigarettenschachteln aus der Box entnommen hat, soll etwa 30 Jahre alt, zirka 165 bis 170 Zentimeter groß sein und eine sehr schlanke Statur haben. Er trug eine blaue Jeans, ein helles Langarmshirt und hatte eine blaue Plastiktasche dabei. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

