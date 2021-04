Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall mit zwei Radfahrerinnen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Nach einem Unfall an der Landhausstraße am Dienstagmorgen (20.04.2021) hatten die Unfallbeteiligten im Anschluss mutmaßlich eine Auseinandersetzung. Eine 22-jährige Fahrerin eines Mountainbikes war gegen 07.10 Uhr in der Landhausstraße in Richtung Talstraße unterwegs. Eine 51-Jährige fuhr mutmaßlich neben ihr auf dem Gehweg die Landhausstraße in die gleiche Richtung entlang. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache sollen sich die beiden kurz vor der Kreuzung berührt haben, die 51-Jährige stürzte in der Folge und zog sich leichte Verletzungen zu. Im Anschluss soll es mutmaßlich zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen sein. Die Unfallbeteiligten machen unterschiedliche Angaben. Zeugen werden deshalb gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu wenden.

