POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 12.03.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 12.03.2021

PI Leer/Emden (ots)

Verkehrsunfallflucht++Betrugsanrufe

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 10.03.2021 kam es um 10:30 Uhr auf dem Wykhoffweg zu einem Unfall zwischen einem Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebes und einem Pkw. Während eines Rückstaus auf der Fahrbahn, welcher bei den wöchentlichen Leerungsarbeiten entstand, entschied der Fahrer eines VW-Geländewagens, dass er eine Wartezeit ablehnen und sich die Durchfahrt auf dem nebengelegenen Fußweg verschaffen wollte. Dabei streifte er mit seinem Pkw den dort tätigen 42-jährigen Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebes und verletzte diesen an seinem rechten Arm und der rechten Hüfte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne sich um eine Schadensaufnahme zu kümmern. Die Polizei Emden hat den Vorfall aufgenommen und die Ermittlungen nach dem Verursacher eingeleitet. Hinweise, die zur Klärung des Unfalles dienen, nimmt die Polizei Emden unter 04921-891-0 entgegen.

Emden/Moormerland- Betrugsanrufe.

Am 11.03.2021 kam es in der Zeit von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr zu verschiedenen betrügerischen Anrufen im Stadtgebiet von Emden und in der Gemeinde Moormerland. Bislang unbekannte Täter behaupteten entweder eine Familienzugehörigkeit oder täuschten einen familiären Notfall vor, um ältere Mitbürger zu der Herausgabe von Bargeld zu veranlassen. In Moormerland wurde einem Ehepaar im Alter von 78 und 71 Jahren vorgetäuscht, dass die Tochter im Krankenhaus wäre und einen fünfstelligen Betrag für eine Operation benötige. Auch in Emden wurde eine solche Behauptung gegenüber einer 67-jährigen Emderin getroffen. Des Weiteren meldete sich ein angeblicher Enkel bei einer 80-jährigen Emderin, der vorgab nach einem selbstverschuldeten Unfall einen fünfstelligen Betrag für ein neues Fahrzeug zu benötigen. Die hier benannten Fälle wurden von den jeweils Betroffenen erkannt und abgewehrt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Geldforderungen am Telefon grundsätzlich abgelehnt werden sollten, unabhängig von der Form des angeblichen Grundes.

