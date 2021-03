Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 11.03.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Schwerer Diebstahl aus Firmen-Lkw++Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz++Versuchter Einstieg in Vereinsheim++

Emden - Schwerer Diebstahl aus Firmen-Lkw In der Zeit vom 09.03.2021, 16:25 Uhr bis zum 10.03.2021, 08:00 Uhr kam es auf einem Firmengelände an der Urbierstraße zu dem Diebstahl aus einem Firmen-LKW, welcher auf einem Betriebsgelände abgestellt war. Unbekannte Täter verschafften sich auf noch ungeklärte Weise Zugang zu dem Fahrzeug und entwendeten diverse Werkzeuge. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Leer- Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz Am 10.03.2021 wurde um 07:45 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der Friedhofstraße festgestellt, dass ein 37-jähriger Mann mit Aufenthalt in Rhauderfehn einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl ihm ein Fahrverbot für die Bundesrepublik Deutschland auferlegt worden war. Zudem stand der Betroffene aktuell unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Dem Mann, der sich nun in einem Strafverfahren verantworten muss, wurde die Weiterfahrt untersagt. Da der 37-jährige nicht der Fahrzeughalter des geführten Fahrzeuges ist, wurde zudem ein gesondertes Verfahren gegen den verantwortlichen Halter eingeleitet.

Rhauderfehn - Versuchter Einstieg in Vereinsheim In der Zeit vom 09.03.2021, 12:15 Uhr bis zum 10.03.2021, 09:00 Uhr kam es an einem Vereinsheim am Leerer Weg zu einem versuchten Einstieg in ein Vereinsheim, indem unbekannte Täter versuchten, die Zugangstüren mittels eines Steines zu öffnen. Bei dem misslungenen Versuch wurden lediglich die äußeren Türbeschläge in Mitleidenschaft gezogen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rhauderfehn in Verbindung zu setzen.

