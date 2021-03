POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 09.03.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Zeugenaufruf nach vorsätzlicher Körperverletzung Am 07.03.2021 kam es in der Zeit von 02:55 Uhr bis 03:05 Uhr in den Wallanlagen zu einem Vorfall, bei welchem ein 54-jähriger Mann aus Emden schwer verletzt wurde. Das Opfer ging zur oben genannten zu Fuß durch den Bereich, der parallel zur Bolardusstraße verläuft, als er zwei männliche Personen bemerkte, die ihm entgegenkamen. Als die Unbekannten sich auf gleicher Höhe mit dem Opfer befanden, schlug einer der Täter dem 54-jährigen Mann unvermittelt mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Zwei weitere Personen, welche sich auf der Bolardusstraße befunden hatten, bemerkten den Vorfall und riefen einen Rettungswagen. Zudem betreuten sie das Opfer, bis der Krankenwagen eintraf. Der 54-jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Bei den unbekannten Tätern handelt es sich um zwei Männer im Alter von 25-35 Jahren, die zwischen 180cm und 185 cm groß sein sollen. Beide Männer sollen eher von dunklem Hauttyp sein, wobei eine Person einen schwarzen Vollbart und Handschuhe trug. Die Polizei in Emden bitten die beiden Helfer und Zeugen sich unter 04921-8910 bei der Dienststelle zu melden.

Leer - Fahrzeugbrand (Bildmaterial) Am 08.03.2021 gegen 15:04 Uhr teilte ein Fahrzeugführer mit, dass sein auf dem Südring in Fahrtrichtung B 70 befindliches Fahrzeug in Brand geraten sein. Der 31-jährige Mann aus Westoverledingen berichtete, dass der Türairbag auf der Fahrerseite geplatzt sei und sich dann sofort eine hohe Wärmeentwicklung bemerkbar machte. Kurz danach stieg Rauch aus dem Fahrzeug auf und das Fahrzeug geriet komplett in Brand. Der Mann aus Westoverledingen verließ umgehend sein Fahrzeug und der Pkw VW brannte vollständig aus. Die Feuerwehr Leer übernahm die Löscharbeiten. Anschließend wurde der Pkw geborgen und die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt. Der Südring wurde während der kompletten Arbeiten vor Ort bis ca. 17:20 Uhr gesperrt. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und die Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.

Bunde - Bienenstöcke zerstört

In der Zeit vom 24.02.2021 - 07.03.2021 kam es in Bunde erneut zu einem Vorfall, bei welchem Bienenkästen angegangen wurde. Die Bienenstöcke eines Imkers aus Bunde, die sich am Schliekenweg befanden, wurden von unbekannten Personen beschädigt, indem diese mit Pflastersteinen auf die Kästen warfen und diese zudem umkippten. Durch diese Tat wurde mindestens ein Bienenvolk vernichtet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit einer der Dienststellen im Rheiderland in Verbindung zu setzen.

Moormerland/ Hesel - Verdacht auf betrügerische Gewinnanrufe Am 08.03.2021 wurde bekannt, dass es vermutlich im Landkreis Leer wieder zu betrügerischen Gewinnanrufen kommt. Verkaufsstellen im Bereich Moormerland und Hesel teilten der Polizei mit, dass zunehmend ältere Personen sogenannte Paysafe Karten einkaufen würden und damit vierstellige Beträge für diese Karten in mehreren Käufen ausgegeben würden. Nach bisherigen Erkenntnissen könnten die Käufe in direkter Verbindung mit dem Versprechen einer hohen Gewinnsumme stehen, da die Täter vorgeben, den Gewinn gegen eine Gebühr auszuzahlen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Gewinnanrufe eine altbekannte Art des Betruges sind. Die Bevölkerung wird gebeten, kein Geld für Paysafe Karten auszugeben und deren Codes an unbekannte Anrufer weiterzugeben.

Rhauderfehn - Telefonmast beschädigt

Am 09.03.2021 kam es ca. gegen 06:15 Uhr am Heideweg zu der Beschädigung eines Telefonmastes und der dazugehörigen Oberleitung. Nach bisherigen Erkenntnissen ist nicht auszuschließen, dass ein bislang unbekannter Lkw mit dem Aufbau in der etwas tieferhängenden Oberleitung hängen geblieben war, wobei die Oberleitung abriss und durch den Druck der dazugehörige Mast abbrach. Der Schaden wurde dem zuständigen Kommunikationsanbieter mitgeteilt. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rhauderfehn in Verbindung zu setzen.

