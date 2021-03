Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonnabend, den 06.03.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Schwerer Verkehrsunfall ++ Besitz von Betäubungsmitteln, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Corona-Verstoß ++

Moormerland - Schwerer Verkehrsunfall

Am Freitagnachmittag, gegen 14:10 Uhr, befuhr eine 22-jährige Moormerländerin mit ihrem Pkw der Marke VW die Pappelstraße in Fahrtrichtung Westerwieke. Vor ihr fuhr ein Linienbus. Vor diesem Bus fuhr ein 49-jähriger Moormerländer mit seinem Traktor und Anhänger. Die 22-Jährige setzte zum Überholen an und erkannte zu spät, dass der Traktor nach links abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die 22-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mittels eines Rettungshubschraubers in ein regionales Krankenhaus geflogen. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der 49-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn zum Teil komplett gesperrt werden.

Emden - Besitz von Betäubungsmitteln, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Corona-Verstoß In der Nacht von Freitag auf Sonnabend, gegen 00:40 Uhr, führte eine Streifenwagenbesatzung des PK Emden in der Straße Am Fehntjer Tief eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Angehalten worden war ein 18-jähriger Emder mit seinem Pkw der Marke VW. Neben den drei weiteren Personen im Pkw konnte durch die kontrollierenden Beamten ein starker Geruch von Cannabis festgestellt werden. Bei der Durchsuchung der Personen und des Pkw konnten bei dem Fahrer Cannabis im unteren zweistelligen Bereich festgestellt werden. Weiter ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch berauschende Mittel während der Fahrt. Ein durchgeführter Vortest bestätigt den Verdacht der Beamten. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und der Emder musste die Beamten zur Wache begleiten. Hier wurde eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte der Emder die Dienststelle wieder verlassen. Weiter wurden gegen den 18-Jährigen und seine drei Mitfahrer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da sie aus verschiedenen Haushalten stammten, den Mindestabstand nicht einhalten konnten und hierbei keine Masken getragen worden waren.

