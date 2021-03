Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 04.03.2021

++Radfahrer beschädigt Radarmesswagen++Unerlaubte Abfallentsorgung (Foto)++Diebstahl von Gasflaschen++

Jemgum - Radfahrer beschädigt Radarmesswagen Am 03.03.2021 kam es um 15:02 im Bereich Jemgumkloster zu einem Vorfall, bei welchem ein Radfahrer einen ordnungsgemäß abgestellten Messwagen des Landkreises Leer beschädigte. Der 49-jährige Radfahrer näherte sich dem 44-jährigen Landkreismitarbeiter, beleidigte diesen und beschloss nach kurzer Überlegung, das Fahrzeug zu beschädigen, in dem er mit einem Messer in zwei Reifen stach. Das Motiv des Beschuldigten scheint nach bisherigen Erkenntnissen darin zu liegen, dass er selber vor kurzer Zeit auf der Strecke in eine Geschwindigkeitsüberwachung geraten ist. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 49-jährige Verursacher muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Jemgum - Unerlaubte Abfallentsorgung (Foto) Am 04.03.2021 wurde durch die Polizei Jemgum festgestellt, dass unbekannte Verursacher auf dem Pendlerparkplatz Soltborg mehrere Abfällsäcke entsorgt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Müllablagerung geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jemgum in Verbindung zu setzen.

Weener - Diebstahl von Gasflaschen

In der Zeit vom 20.02.2021, 12:00 Uhr bis zum 03.03.2021, 11:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter insgesamt neun Gasflaschen aus einem Lagerkasten an einem Fachmarkt in der Boenster Straße. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Weener in Verbindung zu setzen.

