POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteiung der Polizeiinspektion Leer/Emden

++Verstoß gegen das Tierschutzgesetz++

Emden - Verstoß gegen das Tierschutzgesetz Erst kürzlich wurde der Polizei in Emden bekannt, dass es bereits am 13.02.2021 auf einem Wanderweg an einem Seitenarm des Borßumer Kanal zu einem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz kam. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde auf dem dortigen Weg, der parallel zur Saarke-Moyarts-Straße verläuft, Rattengift in Form von Granulat ausgelegt, welches auch in einen dort angrenzenden privaten Garten gelangt ist. Die in dem Garten befindlichen Giftgranulate wurde von dem Hund eines dort wohnenden Emder Ehepaares aufgenommen. An den Folgen der Giftaufnahme ist das Tier trotz zeitnaher tierärztlicher Versorgung verstorben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

