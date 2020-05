POL-MTK: Pressemitteilung der Polizei für den Main-Taunus-Kreis

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. 17-Jährigen ins Gesicht geschlagen Kelkheim, Altkönigstraße, 17.05.2020, gg. 00.30 Uhr

(ho)Ein 17-jähriger Jugendlicher hat in der Nacht zum Sonntag bei einem Angriff durch eine männliche Person Gesichtsverletzungen erlitten. Den Schilderungen des Geschädigten zufolge befand er sich in Begleitung von zwei Bekannten zu Fuß in der Altkönigstraße in Kelkheim, als ihm der Unbekannte entgegenkam. Nachdem die drei den jungen Mann passiert hatten drehte dieser sich herum und begann eine verbale Auseinandersetzung. Dabei schlug der Täter dem 17-Jährigen mehrfach unvermittelt ins Gesicht. Bevor die Situation weiter eskalierte, hielt ein Pkw (möglicherweise ein VW Lupo) neben den Beteiligten an, der offenbar mit Bekannten des Schlägers besetzt war. Diese griffen in die Szene ein und verhinderten so schlimmeres. Weitere Hinweise auf den Pkw liegen nicht vor. Jedoch geht die Kelkheimer Polizei derzeit ersten Hinweisen bezüglich des unbekannten Schlägers nach. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe der Polizei unter der Telefonnummer (06195) 6749-40 in Verbindung zu setzen.

2. Aufbruch eines Geldautomaten gescheitert, Eddersheim, Bleichstraße, festgestellt am 17.05.2020, gg. 09.15 Uhr

(ho)Am Sonntagmorgen wurde in einer Bankfiliale in der Bleichstraße in Heddersheim festgestellt, dass Unbekannte versucht hatten den dort befindlichen Geldautomaten aufzubrechen. Die Täter hatten sich offenbar in der Nacht zuvor Zugang zu dem Automatenraum verschafft und mit brachialer Gewalt versucht an das Bargeld zu gelangen. Da der Versuch jedoch scheiterte, zogen die Täter ohne Beute wieder ab. Was blieb ist ein erheblicher Sachschaden der auf mehrere Tausend Euro geschätzt wird. Hinweise zu der Tat nimmt die Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Hundewelpen gestohlen, Kriftel, Feldbergstraße, festgestellt am 17.05.2020, gg. 19.30 Uhr

(ho)Unbekannte Diebe haben am Wochenende aus einem Garten in der Feldbergstraße in Kriftel zwei Hundewelpen gestohlen. Wie es zu dem Diebstahl kommen konnte ist derzeit noch unbekannt. Jedoch verschafften sich die Täter offensichtlich Zugang zu dem Garten in dem sich die Tiere befanden und entwendeten sie. Es handelt sich um zwei einige Wochen alte Hunde der Rasse Malamute ("Schlittenhunde"). Der Wert der Tiere wird auf mindestens 1.200 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

4. Mülltonnen in Flammen aufgegangen, Hochheim, Schwedenstraße, 16.05.2020, gg. 12.20 Uhr

(ho)Beim Brand von drei Mülltonnen ist in der Schwedenstraße in Hochheim am Samstagmittag ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro entstanden. Etwa gegen 12.20 Uhr wurde der Brand gemeldet, der in einem Mülltonnenunterstand in unmittelbarer Nähe eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen war. Die Hochheimer Feuerwehr war schnell zur Stelle und bekämpfte den Brand. Trotzdem wurde die Hauswand des Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen, jedoch niemand verletzt. Wie es zu dem Brand kommen konnte ist derzeit noch nicht geklärt. Dazu hat die Hofheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

5. Unfallflucht mit hohem Sachschaden, Liederbach, Niederhofheim, Taunusstraße, 17.05.2020, zwischen 12.45 Uhr bis 15.45 Uhr

(ho)Bei einem Verkehrsunfall in Niederhofheim ist im Verlauf des Sonntagnachmittages an einem geparkten Ford Focus ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstanden. Der Wagen stand auf einer markierten Parkfläche in der Taunusstraße und wurde von einem anderen Fahrzeug angefahren. Das Fahrzeug wurde an der vorderen linken Fahrzeugecke beschädigt und der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Folgen des Unfalles zu kümmern. Hinweisgeber, die Angaben zum Verursacher des Unfalles machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06195) 6749-0 zu melden.

