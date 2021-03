Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 01.03.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Überführung eines Kreuzfahrtschiffneubaus der Meyer Werft++Schwerer Diebstahl aus Büro++Trunkenheit im Straßenverkehr++

PI Leer/Emden - Überführung eines Kreuzfahrtschiffneubaus der Meyer Werft In der Zeit vom 27.02.2021, 03:00 Uhr bis zum 28.02.2021, 11:00 Uhr wurde die Überführung des Kreuzfahrschiffes "Odyssey of the Seas" durch Kräfte der Polizei begleitet. Ziel des polizeilichen Einsatzes war es, die Sicherheit und den reibungslosen Verkehrsablauf auf den umlaufenden Verkehrswegen zu gewährleisten. Auch wurden im Besonderen die Örtlichkeiten mit dem gewöhnlich höchsten Zuschaueraufkommen in Augenschein genommen und auf die Einhaltung der Corona-Verordnungen geachtet. Die Polizeiinspektion Leer/Emden zieht ein insgesamt positives Fazit zu dieser Veranstaltung, welche im Gegensatz zu bisherigen Schiffsüberführungen, von nur wenigen Zuschauern begleitet wurde.

Moormerland - Schwerer Diebstahl aus Büro In der Zeit vom 27.02.2021, 14:30 Uhr bis zum 28.02.2021, 13:15 Uhr verschaffen sich unbekannte Täter Zutritt zu einem als Büroraum dienenden Blockhaus, welches zu dem Gelände eines Autohandels am Borgwardring gehört. Durch Gewalteinwirkung auf die Eingangstür gelangten die Täter in das Innere der Räumlichkeiten und entwendeten einen Kaffeevollautomaten und einen Bürostuhl. Die Polizei hat die Straftat aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Moormerland oder Leer in Verbindung zu setzen.

Leer - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 28.02.2021 um 16:20 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung auf einem Tankstellengelände in Leer auf einen Pkw-Fahrer aufmerksam, welcher mit seinem Fahrzeug den öffentlichen Verkehrsraum befahren hatte, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol mit einem Wert von 2,66 Promille stand. Dem 49-jährigen Mann aus Leer wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

