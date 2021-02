POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 27.02.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Fahrraddiebstähle aufgeklärt

Emden - Am Samstag, gegen 02:30 Uhr, sollten zwei Personen, die jeweils ein Fahrrad auf dem Gehweg der Hermann-ALLMERS-Straße schoben, kontrolliert werden. Eine Person entzieht sich zunächst fußläufig der Kontrolle, erscheint jedoch kurze Zeit später wieder an der Kontrollstelle. Bei der Überprüfung konnte letztlich festgestellt werden, dass die beiden mitgeführten Fahrräder gestohlen wurden. Die Fahrräder wurden sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen die beiden 18- und 19-jährigen Emder eingeleitet.

Emden - Betäubungsmittel sichergestellt

Emden - Am Freitag, gegen 23:50 Uhr, sollte ein Pedelec-Fahrer in der Wolthuser Straße kontrolliert werden. Dieser flüchtete zunächst, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung in der Seumestraße hinter einer Hecke kniend festgestellt werden. Im Rahmen einer Durchsuchung wurden bei dem 44-jährigen Emder eine geringe Menge von Amphetaminen und Marihuana gefunden. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Corona-Verstoß

Leer - Am Samstag, gegen 00:25 Uhr, wurde in der Hajo-Unken-Straße ein Transporter kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 37-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den 37-jährigen Moormerländer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Des Weiteren saßen inklusive des Fahrzeugführers drei Personen aus drei verschiedenen Haushalten in dem Transporter, ohne eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Es wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

