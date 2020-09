Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Aktuell Enkeltrickbetrüger am Telefon

Ludwigslust-Parchim (ots)

Aktuell bedrängen im Landkreis Ludwigslust- Parchim sogenannte Enkeltrickbetrüger lebensältere Menschen am Telefon. Aus mehreren Regionen, so unter anderem auch aus der Region Sternberg, erhielt die Polizei am späten Freitagvormittag bislang 6 Hinweise. Die Anrufer gaben sich am Telefon als Enkel aus, die aus unterschiedlichen Gründen plötzlich in eine finanzielle Notsituation geraten seien. Anschließend forderten sie Bargeld, teils bis zu einer Höhe von 20.000 Euro. Zu vollendeten Betrugsstraftaten kam es bislang nicht. Die Polizei warnt davor, auf die Forderungen der Betrüger einzugehen. Keinesfalls sollte Bargeld an Fremde übergeben werden.

