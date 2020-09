Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fahrradfahrer verstorben

Dömitz (ots)

In Dömitz ist am Freitagvormittag ein Fahrradfahrer auf offener Straße verstorben. Derzeit ist noch unklar, ob erlittene Sturzverletzungen oder ein akutes gesundheitliches Problem die Ursache für den plötzlichen Tod des 50-jährigen deutschen Fahrradfahrers waren. Eine Anwohnerin hatte den am Boden liegenden Fahrradfahrer entdeckt und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert. Trotz längerer Wiederbelebungsversuche durch einen Notarzt, verstarb der Mann am Ereignisort.

