POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 26.02.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 26.02.2021

PI Leer/Emden (ots)

++ Zwei neue Social Media Accounts für die Polizeiinspektion Leer/Emden++

Leer - Zwei neue Social Media Accounts für die Polizeiinspektion Leer/Emden Die Polizeiinspektion Leer/Emden wird ab dem 01. März 2021 über zwei weitere Accounts auf Facebook und Instagram verfügen. Polizeikommissarin Andrea Meiners versieht ihren Dienst auf der Polizeistation in Ostrhauderfehn und wird mit einem eigenen Facebook-Account für alle Bürgerinnen und Bürger erreichbar sein. Polizeikommissar Tim Tecklenborg arbeitet im Einsatz-und Streifendienst in Leer und wird mit seinem eigenen Instagram-Account aus dem Alltag eines Polizisten berichten. "Ich freue mich, dass wir den direkt-virtuellen Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern noch weiter verbessern und intensivieren können. Nach wie vor ist die Polizeiinspektion Leer/Emden in den sozialen Netzwerken ganz weit vorne aufgestellt und verfügt über mehrere personifizierte Accounts. Dadurch haben wir die Möglichkeit nicht nur auf der Straße, sondern auch in den sozialen Medien mit der Bevölkerung zu kommunizieren. Ich wünsche Andrea Meiners und Tim Tecklenborg viel Erfolg und Freude bei dieser neuen Tätigkeit!", sagt Johannes Lind, Leiter der Polizeiinspektion Leer/Emden. Unter den folgenden Links werden die Accounts am Montag, den 01. März 2021, um 10 Uhr, freigeschaltet: https://www.instagram.com/polizei.leer.tt/ https://www.facebook.com/Polizei.Ostrhauderfehn.AM/

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

