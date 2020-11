Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Vorfahrt missachtet

RastattRastatt (ots)

Eine Missachtung der Vorfahrt dürfte der Grund für einen Verkehrsunfall am Montagmittag in der Röttererbergstraße gewesen sein. Ein 50-jähriger Lastkraftwagen-Fahrer befuhr diese gegen 12 Uhr, als er an der Kreuzung zur Franz-Philipp-Straße offenbar den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Wagen einer 78-Jährigen übersah. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei welchem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

/lw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell