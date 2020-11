Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Bei Unfall leicht verletzt

LahrLahr (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag in der Dr. Georg-Schaeffler-Straße. Ein 52-Jähriger befuhr diese gegen 16:10 Uhr, als er vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über seinen Nissan verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. In der Folge kollidierte der Nissan zunächst mit mehreren Verkehrszeichen, überfuhr zwei Verkehrsinseln und krachte an der Kreuzung zur Europastraße gegen einen Laternenmast. Auf dem dortigen Fahrradweg kam es anschließend zum Zusammenstoß mit einem abgestellten Roller und einen Stromkasten, ehe der Wagen wenige Meter weiter endgültig zum Stehen kam. Der 52-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Ein Jugendlicher wurde durch herumfliegende Trümmerteile getroffen und leicht verletzt. Beide wurden durch den herbeigerufenen Rettungsdienst in das Klinikum Lahr gebracht. Der Nissan des Mannes war ebenso wie der Roller nicht mehr fahrbereit, sodass beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten.

