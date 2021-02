POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden

Polizeiinspektion Leer/Emden

Weener - Kennzeichendiebstähle

In der Zeit vom 20.02.2021, 13:00 Uhr bis zum 22.02.2021, 08:00 Uhr kam es in der Pannenborgstraße zu dem Diebstahl von insgesamt 3 Kennzeichen. Unbekannte Täter entwendeten die Zulassungskennzeichen von 2 Pkw-Anhängern und das vordere Kennzeichen eines VW-Transporters. Zeugen, sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Weener in Verbindung zu setzen.

Leer - Brand eines Wohnhauses

Am 26.02.2021 wurde um 11:32 Uhr der Brand eines Wohnhauses in der Friesenstraße mitgeteilt. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer aus noch nicht feststehender Ursache in einer Wohnung im Obergeschoß des Gebäudes aus und griff auf den Dachstuhl über. Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen, nur eine Person wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und von einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr Leer übernahm die Löscharbeiten. Die Polizei sperrte die umliegenden Straßen für die zur Zeit noch andauernden Maßnahmen vor Ort ab. Die Brandermittlungen werden vor Ort eingeleitet und dauern ebenfalls noch an. Der brandbetroffene Bereich und die darunterliegende Wohnung können nicht mehr genutzt werden, es erfolgt eine anderweitige Unterbringung der Bewohner.

