Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Wohnhaus

Werkzeugmaschinen gestohlen

KleveKleve (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (6. Januar 2021) drangen unbekannte Täter in ein Reihenhaus an der Rathenaustraße ein, das aktuell renoviert wird. Sie warfen ein Fenster ein, um sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Die Diebe stahlen zahlreiche Werkzeugmaschinen, darunter fünf Bohrmaschinen, ein Industriestaubsauger, Schleifwerkzeuge und eine Stichsäge. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (cs)

