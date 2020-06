Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Überfall mit Messer.

Kierspe (ots)

Raub auf Tankstelle Am heutigen Morgen, gegen 8 Uhr, betrat ein Mann nach einem Tankvorgang das Verkaufsbüro an der Kölner Straße. Unter Vorhalt eines Messers forderte er Bargeld. Der Angestellte händigte dem Täter Bargeld aus und dieser flüchtete nach Erhalt der Beute mit einem schwarzen Tiguan mit gestohlenen Kennzeichen in unbekannte Richtung. Die Kennzeichen wurden von einem Linienbus eines Schalksmühler Busunternehmens gestohlen. Der Angestellte blieb glücklicherweise bei dem Überfall unverletzt. Täterbeschreibung: Männlich, ca. 40 Jahre alt, normale Statur, schwarzes Käppi. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zu dem Räuber und dem VW nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell